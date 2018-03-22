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Экономика и финансы

С 1 апреля увеличится утилизационный сбор на автомобили

22 марта 2018, 15:20

По оценке министра транспорта РФ Максима Соколова, индексации могут принести государству порядка 5 млрд рублей в год.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Гульназ Ойкина). Новые сборы за утилизацию вступят в силу с 1 апреля текущего года. Соответствующее постановление утвердило Правительство РФ, сообщает РИА Новости.

Доходы, поступившие в результате индексации утилизационного сбора могут составить порядка 5 млрд рублей в год, отметил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Сбор по утилизации легковых машин, объем двигателей которых менее 1 литра, возрастет до 33 тыс. рублей, от 1 до 2 литров — до 84 тыс. рублей, от 2 до 3 литров — до 126 тыс. рублей. У автомобилей с объемом двигателя 3 и более литров сбор останется прежним.

Владельцы электромобилей отдадут за утилизацию до 32,6 тыс. рублей.


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