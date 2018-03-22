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Некоторые СМИ объявили бойкот нижней палате Госдумы РФ

22 марта 2018, 14:28

Журналистов, освещающих деятельность Госдумы, отозвали РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Коммерсантъ» и телеканал RTVI.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Некоторые СМИ объявили бойкот нижней палате Госдумы РФ, сообщает РИА Новости.  

Своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы, отозвали РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Коммерсантъ» и телеканал RTVI. СМИ не согласны с заключением комиссии по этике в отношении главы думского международного комитета Леонида Слуцкого.  

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Госдума стала «небезопасным местом» для работы журналистов, и выразил разочарование решением депутатской комиссии по этике.  

«Госдума была и остается открытым органом власти, который всегда работал и будет работать с журналистами на принципах гласности и свободы слова», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Журналистов из бойкотирующих изданий лишат постоянной аккредитации, но они смогут пользоваться разовыми пропусками, добавил Володин.  

Напомним, что недавно продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова обвинили Леонида Слуцкого в приставаниях. Они направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Комиссия не нашла нарушений в поведении Слуцкого и посоветовала журналисткам обратиться в правоохранительные органы.  

Леонид Слуцкий назвал обвинения «поклепом» и отметил, что такие провокации заранее обречены на провал.

 


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