Опубликован трейлер полнометражного фильма «Точка отрыва»

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). На официальном Youtube-канале Paramount Pictures опубликован трейлер полнометражного фильма Джонни Никсвила «Точка отрыва», сообщает «Кинопоиск».

В ролике зритель может увидеть безбашенные чудачества известного каскадера ДиСи (Джонни Ноксвилл). По сюжету старый дед рассказывает внучке о том, как в далеком прошлом он был владельцем парка развлечений. Однако это был не стандартный парк развлечений, он не похож ни на одно место в мире. С помощью аттракционов в нем легко можно было отправиться в мир иной.

Тим Киркби стал режиссером «Точки отрыва».

Первый полнометражный документальный фильм «Чудаки» вышел в 2002 году. Его заглавной фразой стала «Не пытайтесь повторить это дома». Кинолента стала продолжением популярного одноименного шоу канала MTV.

Мировая премьера картины состоится 1 июня. Российские зрители смогут посмотреть фильм с 10 мая.