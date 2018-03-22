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В Татарстане вновь зафиксирована вспышка заболеваемости ОРВИ

22 марта 2018, 14:26

За неделю уровень заболеваемости поднялся на 67 процентов.
В Татарстане вновь зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ
В Татарстане за неделю 12 тыс. человек заразились ОРВИ
В Казани снизилась заболеваемость ОРВИ
В 18 странах Европы заболеваемость гриппом находится на среднем уровне
Уровень заболеваемости ОРВИ в Татарстане ниже эпидпорога на 50,8 процента

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). После непродолжительного спада в начале марта в Татарстане вновь зафиксирована вспышка заболеваемости ОРВИ. За неделю, с 12 по 18 марта, уровень заболеваемости поднялся на 67 процентов, было зарегистрировано 26 тыс. 975 новых заболевших. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Ранее специалисты надзорного органа сообщали о том, что с 1 по 12 марта на территории Татарстана было зарегистрировано всего 16 тыс. 76 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.


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