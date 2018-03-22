В Татарстане с 1 апреля меняется система оплаты труда госслужащих

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Сегодня Государственный Совет Татарстана принял в первом и третьем чтениях законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РТ», который с 1 апреля 2018 года меняет систему оплаты труда государственных гражданских служащих республики.

Председатель Комитета ГС РТ по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин сообщил, что документ подготовлен в целях совершенствования системы оплаты труда государственных гражданских служащих РТ и повышения их заинтересованности в выполнении служебных обязанностей.

Законопроектом сохраняется предусмотренная на федеральном уровне и воспринятая на республиканском уровне структура выплат ежемесячного денежного содержания госслужащего. Хабибуллин пояснил, что корректировке будут подвергнуты размеры должностных окладов в сторону их увеличения с одновременным уменьшением размеров стимулирующих выплат.

Парламентарий, напомнив, что зарплата госслужащего состоит из двух частей – базовой части (оклада) и надбавочной части, уточнил, что на сегодняшний день зарплата формируется следующим образом: 21 процент составляет оклад, а 79 – надбавочная часть. В новой редакции закона соотношение будет иным: 70 процентов придется на базовую часть и 30 процентов – на надбавки.

Согласно документу, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия государственной службы с прежних 60 – 200 процентов (в зависимости от градации – высшие, главные, ведущие, старшие и младшие сотрудники) сокращается до 3 – 12 процентов. Ежемесячная компенсационная выплата за специальный режим работы сократится с прежних 20 процентов до 2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производиться будет в размере 120 процентов.

«Меньше, чем сейчас, не будет», – отметил депутат Госсовета республики, отвечая на вопрос коллеги. «Речь об увеличении или ущемлении не идет. Работаем в рамках сценарных условий, которые на сегодняшний день есть», – прокомментировал изменения корреспонденту ИА «Татар-информ» Альберт Хабибуллин.

В связи с изменением условий оплаты труда законопроектом также предлагается уточнить состав месячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется и устанавливается пенсия за выслугу лет государственным гражданским и муниципальным служащим, а также размера единовременного поощрения, выплачиваемого государственным гражданским служащим при выходе на пенсию, пояснил он.

«С учетом необходимости перерасчета пенсии за выслугу лет пенсионерам, вышедшим на пенсию после 1 апреля 2018 года, законопроектом предлагается индексация в 1,04 раза пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности государственной гражданской и муниципальной службы и, вышедшим на пенсию до указанной даты», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сообщил, что принятие данного законопроекта потребует в дальнейшем принятия ряда других нормативных правовых актов.