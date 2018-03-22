Певице Диане Гурцкой ошибочно поставили рак матки

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). На передаче ведущей Елены Малышевой «Жить здорово!» певица Диана Гурцкая откровенно рассказала о том, как ей ошибочно поставили диагноз «рак матки», пишут «Дни.Ру».



Несколько лет назад исполнительница пошла на осмотр к гинекологу. В ходе осмотра врач обнаружил у певицы опухоль и предположил онкологическое заболевание. Медики посоветовали удалить опухоль вместе с маткой.



Гурцкая испугалась не за себя, а за сына: «Господи, что с ним потом станет? Не знала, как жить дальше», – призналась певица.



Гурцкая попросила у Малышевой, чтобы та нашла ей хорошего специалиста. В итоге страшная болезнь не подтвердилась, у артистки была обнаружена миома. Ее прооперировали, орган удалять не стали. «На второй день она меня уже прогуливала по коридору больницы. Обязательно надо ходить, не лежать, кушать. Я ожила!» – сообщила Гурцкая.



Диана посоветовала всем представительницам прекрасного пола вовремя обращаться к врачам. «Надо обследоваться раз в полгода. Это обязательно», – заключила она.