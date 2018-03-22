Банк «Аверс» вошел в топ-30 самых эффективных банков России

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Газета «Коммерсантъ» опубликовала рейтинг самых успешных банков за 2017 год. Согласно данному исследованию, по итогам прошлого года банк «Аверс» стал одним из самых эффективных банков России.

Для определения эффективности банков аналитики издания рассчитали отношение прибыли за 2017 год к среднему объему активов в 2017 году. Под средним объемом активов в целях настоящего рейтинга понималось среднее арифметическое между активами на 1 января 2017 года и 1 января 2018 года.

В исследовании были учтены результаты банков, вошедших в топ-100 по объему активов на 1 января 2018 года.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014.