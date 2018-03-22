Племянник Путина может войти в правление «Газпрома»

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В состав правления ПАО «Газпром» может войти двоюродный племянник Президента РФ Владимира Путина, заместитель председателя правления «СОГАЗ» Михаил Путин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение газового концерна на ленте раскрытия.

На данный момент совет директоров «Газпрома» рассматривает вопрос «О М. Е. Путине» — вопросы с такой формулировкой всегда касаются состава правления. В настоящее время в компании только одна такая вакансия: предыдущий зампред правления по хозяйственной части Александр Козлов скончался в декабре прошлого года, объявлений о замещении позиции «Газпром» не давал.

Помимо более ранних должностей, Михаил Путин занимал должность начальника медицинского управления ОАО «Газпром», а с 2007 года является зампредом правления ОАО «СОГАЗ».