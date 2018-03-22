(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). 36-летняя жительница Татарстана выкинула новорожденную дочь в пакете в снег, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Трагедия произошла 15 февраля в селе Татарское Сунчелеево Аксубаевского района республики.

36-летняя женщина родила девочку у себя дома. По словам матери, ребенок не подавал признаков жизни. Тогда женщина положила малышку в пакет, а затем в ведро, и вынесла в холодные сени, где температура воздуха не поднималась выше отметки в минус 15 градусов. В результате ребенок скончался от переохлаждения.

Через несколько дней женщина засунула тело малышки в еще один пакет и отдала его старшему сыну. Она не сказала ребенку, что в мешке его новорожденная сестренка, и попросила мальчика вынести «мусор». Сын выкинул сверток с телом в снег на территории заброшенного дома.

Через несколько дней женщине стало плохо, и ее госпитализировали в больницу. Врачи лечебного заведения определили, что проблемы со здоровьем связаны с недавними родами. Медики сразу же обратились в отдел полиции, сообщив о возможной смерти новорожденного.

Женщине было предъявлено обвинение по статье УК «Убийство матерью новорожденного ребенка». Проводятся следственные действия, направленные на выявление всех обстоятельств трагедии.