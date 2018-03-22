Президент РТ намерен на федеральном уровне поднять вопрос о лечении редких болезней

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Вопрос обеспечения лекарствами больных с орфанными (очень редкими) заболеваниями будет подниматься еще раз на федеральном уровне. Об этом заявил сегодня на 36-м заседании Государственного Совета РТ V созыва Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Поднимая вопрос о редких заболеваниях, депутат Александр Комисаров отметил, что в республике стоимость их лечения растет с каждым годом. «Но финансирование программ по лечению таких заболеваний для Татарстана является тяжелым грузом, а для бюджетов других регионов – большим непомерным бременем», – сказал он.

«В течение 2017 года Рустамом Миннихановым было инициировано несколько обращений в адрес федерального центра. На сегодня ответ пока такой: обеспечивать будем, но с учетом обеспеченности бюджета. Дефицит по лекарствам для больных с орфанными заболеваниями в республике составляет около 960 млн рублей», – ответил депутату Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Эта тема очень непроста, на федеральном уровне нужно разобраться, добавил Президент Татарстана.

«Есть такие категории заболеваний, когда 60 – 80 млн рублей необходимо на одного человека в год. Есть западные компании, которые разрабатывают лекарства и через своих юристов находят этих людей. Но неужели мы в нашей стране не можем определить, кто и какими лекарствами должен лечиться? Я неоднократно этот вопрос поднимал», – подчеркнул Минниханов.

«Это огромный бизнес структур, которые поставляют такие лекарства. Вопрос не только в деньгах, но и в том, что это за препараты. Здесь надо разобраться. Эта схема непрозрачна. И в целом по стране такая проблема. Представьте, на один год нужно 40, 70, 80, 100 млн рублей. Что это за лекарства? Это огромный бизнес, они нанимают лучших юристов, находят этих людей в судах, – резюмировал лидер республики. – В целом на федеральном уровне еще раз эту тему будем поднимать. Надо находить решения».