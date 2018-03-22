Сувенирные лавки на Баумана отругали за «тухлый» чак-чак и посоветовали торговать вялеными гусями

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня в Казани в зале Госалкогольинспекции РТ прошел круглый стол с владельцами и менеджерами многочисленных сувенирных магазинов, расположившихся в центральных районах города. В преддверии наплыва туристов в дни проведения чемпионата мира по футболу, матчи которого столица РТ примет в июне 2018 года, надзорные органы провели мониторинг и назвали основные проблемы «сувенирки».

Как выяснили экспертные группы, на основной туристической улице города – Баумана – присутствует множество проблемных торговых точек, нарушающих элементарные права потребителей. В частности, были зафиксированы случаи отсутствия маркировки и нарушения товарного соседства. Последнее часто приводило к порче съедобных сувениров. Среди проверяющих были специалисты Роспотребнадзора, Госалклгольинспекции и администрации Казани.

«Мы посетили ряд магазинов, которые торгуют сувенирами, особенно на улице Баумана, и хотелось бы обратить ваше внимание на такие замечания, которые видны невооруженным взглядом. Во-первых, не на каждом товаре имеется надлежащая маркировка. То есть чак-чак – там минимум информации, ее явно недостаточно. Были отдельные магазинчики, где, наверное, в силу того, что нарушается товарное соседство продукции, уже на входе есть специфический запах, свидетельствующий о признаках порчи», – рассказала начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова.

Поскольку самым популярным у путешественников сладким трофеем, привезенным из Казани, является национальная сладость чак-чак, к нему у специалистов и возникло больше всего нареканий. Положительную оценку получила продукция и розничные точки продаж «Татспиртпрома». Проверяющие также промониторили интернет-отзывы туристов, которые посетили Казань. Всего было исследовано около 300 откликов.

«Лидер среди продовольственных сувениров – это, конечно, чак-чак. Есть и прекрасные хвалебные отзывы, но есть и такие, в которых люди рассказывают о приобретении чак-чака в подарок родственникам и коллегам, а он оказывается жестким, несъедобным. На втором месте – алкогольная продукция. Очень хорошие впечатления от приобретения всевозможных бальзамов, "Татспиртпрома" в частности. Замечательные отзывы о таких национальных продуктах, как талкыш калеве. Но опять-таки в связи с тем, что продукт достаточно привередлив к условиям хранения, при температуре от 2 до 6 градусов он должен храниться и не более двух недель, иногда он превращается, конечно, в кашу. Очень люди хвалили, говорю вам на заметку, вяленого гуся. Некоторые даже смогли купить его в каких-то деревянных коробах. Это я вам к тому, какие направления можно развивать и о чем много положительных отзывов», – заключила Арсланова.