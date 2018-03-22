«Черного трейдера» суд в Казани приговорил к девяти годам

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Ново-Савиновский районный суд Казани огласил обвинительный приговор 48-летнему «черному трейдеру» Эдуарду Даутову.

Он признан виновным по статье «Присвоение или растрата» на 165 млн рублей – следствие выделило 16 потерпевших из числа предпринимателей столицы РТ.

По версии следствия, с 1999 по 2015 год Даутов представлялся успешным игроком на крупных мировых биржах: Лондонской, Токийской и Нью-Йоркской. Для убедительности он показывал свою квартиру-студию, где стояли компьютеры с большими мониторами. При этом Даутов пользовался популярными сервисами для игры на бирже.

Для убедительности Даутов заключал договор о доверительном управлении финансами. Потерпевшие отдавали ему от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов.

Мужчина создавал видимость игры на бирже, на самом деле на полученные деньги он покупал квартиры в долевом строительстве, а после продавал их дороже. Часть этих денег он отдавал «клиентам» якобы в качестве процента от игры.

В итоге суд приговорил Даутова к девяти годам колонии.