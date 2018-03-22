Киркоров выиграл суд по делу о плагиате у французского автора песен Далиды

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Савеловский суд Москвы отклонил иск французского автора песен Жильбера Синуэ против исполнителя Филиппа Киркорова за плагиат песни, которую исполняла певица Далида, сообщает РИА Новости.

Синуэ требовал в суде 15,5 млн рублей, но в исковых требованиях ему было отказано полностью.

По мнению истца, Киркоров исполнял кавер-версию «Шелковый путь» его песни 1977 года Helwa ya Baladi. Заявитель не давал согласие на переработку и перевод песни на русский язык, однако Киркоров включил ее в альбом «Ой, мама, шика дам!».

В суде присутствовал представитель Российского авторского общества (РАО), выступавший на стороне ответчика. По мнению РАО, музыкальные произведения после обработки получились абсолютно разными, поэтому иск должен был быть отклонен. К тому же бывшая правообладателем оригинала компания Claude Pascal одобрила появление переработанной композиции.