Благополучие россиян предложили учитывать при разработке бюджета

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). При разработке федерального бюджета необходимо учитывать стандарт благополучия россиян. Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

Политик отметила, что верхняя палата российского парламента давно работает над этой концепцией. Понятие благополучия является разносторонним, однако его вполне можно описать в законе, уверена Матвиенко.

«Смысл ее заключается в том, чтобы каждому гражданину, вне зависимости от места его проживания, был обеспечен минимальный стандарт неснижаемого уровня (жизни – прим. Т-и)», – заявила спикер СФ.

Она добавила, что эта идея соотносится с целями, которые изложил в своем недавнем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин. Стандарт благополучия может стать реальностью после того, как его проработает научное сообщество страны, отметила Матвиенко.

«Для того чтобы стать действительно работающим механизмом, стандарт благополучия должен предметно отражаться в ходе бюджетного планирования», – заключила глава верхней палаты российского парламента.