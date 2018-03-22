Итальянские компании планируют построить в Татарстане завод по производству меламина

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). Итальянские компании Saipem, Codest и SACE планируют построить в Татарстане завод по производству меламина. Меморандум о взаимопонимании подписали сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент компании Codest Клаудио де Эккер в ходе заседания совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

План по сотрудничеству представил директор по развитию бизнеса компании «Кодест Интернешнл» Эльшад Мамедзаде. Он напомнил, что стороны встречались в декабре прошлого года во время визита татарстанской делегации в Италию.

«Компании выразили большой интерес в работе по приоритетным инвестиционным проектам в нефтегазовой, нефтехимической, энергетической отраслях и транспортной инфраструктуре. В реализации этих проектов предлагается использование новейших технологий, строительство на условиях под ключ, а также организация проектного финансирования в полном объеме на условиях возврата вложенных средств после ввода объектов в эксплуатацию», – рассказал Мамедзаде.

В качестве пилотного проекта было подготовлено и представлено в полном объеме технико-коммерческое предложение по строительству завода по производству меламина производительностью 40 тыс. т, а также модернизации существующего завода по производству карбамида на территории АО «Аммоний» с целью существенного повышения производительности при минимальных затратах.

«По результатам встречи с руководством АО "Аммоний" в январе этого года также была произведена оптимизация проекта, которая приведет к значительному сокращению капитальных затрат на строительство завода, – продолжил докладчик. – Помимо завода меламина предлагается проект строительства комплекса по производству олефинов и их производных».

В сфере развития инфраструктуры компании предлагают инвестиции в проект ВСМ Москва – Казань, а также в проекты, связанные со строительством новых автомобильных дорог вокруг Казани.