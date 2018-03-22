Шесть наркопритонов накрыли сотрудники полиции в Татарстане

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В Татарстане за два месяца 2018 года полицейские выявили шесть наркопритонов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РТ Кирилл Жданов.

«За два месяца этого года в шесть раз увеличилось количество притонов. В прошлый год за аналогичный период мы один притон выявили. А в этом году – шесть. Это связано и с тем, что население чаще сообщает, и сотрудники органов лучше работают. Шесть притонов на всю республику это не так много», – отметил спикер.

Обо всех известных фактах, связанных с распространением наркотических средств можно рассказать по анонимному телефону доверия МВД по Республике Татарстан – (843) 291-20-02. Телефон доступен круглосуточно.