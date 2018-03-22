(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). 57-летний мужчина пострадал в результате столкновения двух легковушек в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Около девяти утра в среду, 21 марта, на единый номер вызова экстренных служб 112 пришло сообщение, что на улице Банковская в селе Муслюмово столкнулись две иномарки.
Участниками ДТП стали автомобили «ДЭУ» и «Субару». В результате столкновения пострадал 57-летний мужчина.
Машинам тоже досталось – от удара у «ДЭУ» сильно деформировалась передняя часть, разбиты фары и искорежен капот.
Прибывшие к месту аварии сотрудники ПСЧ №123 отключили аккумуляторы разбитых автомобилей, что исключило возможность дальнейшего возгорания.