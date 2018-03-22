Трехметровый памятник Годзилле торжественно открыли в центре Токио

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Памятник монстру из кинофильмов – Годзилле торжественно открыли сегодня в столице Японии Токио, сообщает ТАСС.

Конструкция располагается недалеко от комплекса императорского дворца, ее высота равняется 2,5 метра. Композицию венчает следующая надпись: «Человечеству теперь придется сосуществовать с Годзиллой». Фраза позаимствована из последнего, 29-го по счету фильма про Годзиллу, который вышел два года назад. Кинолента 2016 года под названием «Годзилла: Возрождение» стала фильмом года и получила множество национальных премий в Японии.

Впервые лента о монстре была снята в 1954 году. По сюжету, взрыв американской водородной бомбы на тихоокеанском атолле Бикини превратил подводного ящера в злобного монстра, который принялся крушить все на своем пути.

На японском языке имя чудовища звучит как «Годзира» и является слиянием двух слов – «горилла» и «кудзира», что в переводе с японского означает «кит». Фильмы про монстра очень популярны в Японии, их посмотрели более 100 млн зрителей.