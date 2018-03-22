Песошин: Обсуждается снижение абонплаты за детсад при болезни ребенка

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане ведется проработка вопроса о так называемой абонентской плате в детсадах, решение по нему будет принято. Об этом заявил на 36-м заседании Государственного Совета РТ V созыва Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Вопрос о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольном учреждении поднял депутат Артем Прокофьев.

«Есть поручение Рустама Минниханова подготовить решение этого вопроса. Вопрос такой есть. Проработка ведется. То или иное решение будет принято, и вам доложим отдельно», – ответил депутату Премьер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вопрос о так называемой абонентской плате в детских садах будет решен в этом году. Первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин уточнял, что в любом случае абонентская плата будет сохранена. Речь идет о ее снижении, когда ребенок отсутствовал в детском саду по болезни.