В Татарстане завершается общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В Татарстане завершается первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Он продлится до 23 марта. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Кирилл Жданов.

Во время антинаркотической акции каждый татарстанец может анонимно задать свой вопрос и получить бесплатную консультацию специалистов, дозвонившись по телефону горячей линии.

«Второй этап будет проходить осенью, в октябре. Он будет аналогичным завершающемуся сейчас», – отметил Жданов.

Таким образом прокуратура, Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел привлекают общественность к пресечению оборота наркотиков, собирают и проверяют информацию. В частности, прокуратура проводит проверки реабилитационных центров.

«С 2018 года сформирован план, в который включены мероприятия, связанные, в частности, с профилактикой наркомании. Одно из актуальных направлений – это проверка реабилитационных центров. Таких центров появляется все больше и больше. При этом нормальных и хороших центров, куда можно и нужно обращаться, к сожалению, не так много», – рассказал помощник прокурора РТ Камиль Даишев.

«Так называемых реабилитационных центров много. Они организуются в частных домах и квартирах, и с ними фактически никакой работы не ведут. Реабилитация от наркомании предусматривает определенное количество этапов. А в таких центрах нет ни психологов, ни врачей. Зависимым дают непонятные лекарства. Мы очень серьезно относимся к этой проблеме. Проверка все еще идет. Но с уверенностью могу сказать, что по ряду центров мы передадим материалы в суд», – добавил он.