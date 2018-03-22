Тарасова и Морозов стали вторыми после короткой программы на ЧМ в Милане

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). После короткой программы с результатом в 81,29 балла пара татарстанской спортсменки Евгении Тарасовой и Владимира Морозова оказались на втором месте таблицы чемпионата мира по фигурному катанию, который в эти дни проходит в Милане. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

С отрывом более чем в 1,5 балла лидируют олимпийские чемпионы Пхенчхана Алена Савченко и Бруно Массо, представляющие Германию. Результат пары – 82,98 балла.

На третьем месте с огромным отрывом от первой двойки оказались французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (75,32 балла).

Спортсмены представят произвольную программу вечером сегодняшнего дня, 22 марта. Чемпионат мира завершится 25 марта.