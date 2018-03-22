ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,8 процента

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). ВТБ запускает акцию со сниженными ставками по ипотеке. Клиенты смогут оформить ипотечный кредит от 8,8 процента годовых. Предложение действует до 31 мая 2018 года.



Оформить ипотечный кредит по программе «Больше метров – меньше ставка» теперь можно под 8,9 процента. Клиенты могут воспользоваться предложением в случае приобретения недвижимости с общей или проектной площадью от 65 кв. м (включительно).



По кредиту на рефинансирование ипотеки в другом банке ставка снижена до 9 процентов для зарплатных клиентов Группы ВТБ, до 9,3 процента – для клиентов других банков.



Ипотечный кредит на цели рефинансирования ипотеки в другом банке по ставке 8,8 процента доступен зарплатным клиентам банка в рамках специальной программы «Люди дела», которой могут воспользоваться работники сферы образования или здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления.



По программе «Ипотека для военных» ставка снижена до 9,3 процента годовых, при этом максимальная сумма кредита для военнослужащих увеличена до 2 млн 435 тыс. рублей.



По итогам первых двух месяцев 2018 года ВТБ выдал 26 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 58 млрд рублей, увеличив свой результат по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 43 процента. Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 марта составил 1,12 трлн рублей.