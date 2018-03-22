Жителей Елабуги призывают выступить в защиту заповедных территорий

(Елабуга, 22 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Национальный парк «Нижняя Кама» присоединяется к международной природоохранной акции «Марш парков», в рамках которой заповедники, национальные парки, а также другие природоохранные организации инициируют и проводят круглые столы, пресс-конференции, дни открытых дверей, экологические мероприятия, тематические выставки. Кроме того, в ходе «Марша парков» проходит сбор благотворительных средств в поддержку охраняемых природных территорий.

«Марш парков» в национальном парке «Нижняя Кама» – это реальная возможность найти союзников в решении актуальных вопросов природоохранной и эколого-просветительской деятельности, это марш добрых дел инициативных людей на благо нашего парка и природы Татарстана», –отмечают сотрудники «Нижней Каме».

В период с 19 марта по 15 мая национальным парком запланированы разнообразные эколого-просветительские мероприятия, в которых приглашают принять участие всех, кто не равнодушен к защите природе.

