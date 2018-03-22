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Экономика и финансы

Правительство планирует запретить иностранным судам перевозки энергосырья в Арктике

22 марта 2018, 14:16

Для перевозок в акватории Северного морского пути нефти и газа, добытых в российской Арктике, планируется применять суда российского производства.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Минпромторг РФ разработал законопроект о запрете использования иностранных судов для перевозок нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». 

Законопроект предлагает со следующего года применять для перевозок в акватории Северного морского пути нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике, только суда российского производства. В настоящее время законопроект уже поддержали Минтранс и Минэнерго. 

В Минэнерго отметили, что сроки вступления закона в силу должны определяться с учетом возможностей российских судостроительных заводов.

Нововведение затронет в первую очередь нефтегазовые компании, работающие в Арктике. Перевозку нефти и газа по Северному морскому пути сейчас осуществляют только «Новатэк» и «Газпром нефть».

 


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