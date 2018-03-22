В Казани пройдет турнир по дзюдо на призы УФСИН России по РТ

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). 23 марта в Казани стартует XII Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2008 – 2010 годов рождения на призы УФСИН России по РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Соревнования начнутся в 10 утра в казанском Дворце единоборств «Ак Барс». Участие в нем примут около 300 спортсменов со всей страны.

На церемонии открытия, которая состоится в 15.00, с приветственным словом выступят помощник Премьер-министра РТ Дауфит Хамадишин, врио начальника УФСИН России по РТ Эдуард Хиалеев, а также представители руководства министерств и ведомств республики.