На телефон доверия МВД по РТ 400 татарстанцев сообщили о местах торговли наркотиками

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). На телефон доверия МВД по РТ за десять дней поступило около 400 звонков о продаже и распространении наркотиков. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Кирилл Жданов.

«В прошлом году по акции поступило свыше 500 звонков. Благодаря нашим гражданам было раскрыто более 70 преступлений и привлечено более 160 граждан к административной ответственности. В настоящее время к нам поступило около 400 звонков, только в управление поступило более 30 обращений граждан и по ним раскрыты ряд преступлений», – заявил спикер.

К примеру, благодаря звонку в отдел полиции «Горки» сотрудники МВД по РТ установили, что мужчина у себя дома выращивал марихуану. В Альметьевске благодаря участникам антинаркотической акции, по словам Кирилла Жданова, полиция задержала гражданина, который организовал у себя дома притон.

Круглосуточный телефон доверия запустили и в Республиканском наркологическом диспансере.

«Обращаются по вопросам, связанным с лечением, оказанием помощи. И за период этой акции к нам поступило около 100 обращений от родителей и родственников зависящих. Спрашивают, где и как лечить ребёнка, о методах лечения спрашивали», – объяснила заместитель главного врача ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ» по медицинской части Резеда Хаева.

Обращения граждан принимаются круглосуточно по телефону 8(843) 272–33–13.

Обо всех известных фактах, связанных с распространением наркотических средств, можно рассказать по телефону доверия МВД по Республике Татарстан (843) 291-20-02 (круглосуточно).