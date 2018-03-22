В первом экологическом классе Татарстана прошел Всемирный день воды

(Казань, 22 марта, «Татар-информ). Всемирный день воды отметили сегодня ученики первого экологического класса Татарстана. На уроке юные любители экологии попытались найти ответ на вопрос: почему нужно беречь воду и охранять водоемы, информирует пресс-служба Минэкологии РТ.

Экологический урок для ребят провели сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Главный специалист Елена Гильмизянова рассказала первоклассникам историю возникновения праздника и о водных объектах республики. Школьники стали участниками викторины «Эко-эрудит», продемонстрировали знания о роли и значении воды в природе и жизни человека.

Воспитать в детях бережное и заботливое отношение к водным и биологическим ресурсам экологи решили на практическом примере. Сейчас у первоклассников появился свой объект наблюдения — искусственный водоем с рыбками. Аквариум ребятам подарили казанские экологи.

Проект «Первый экологический класс» стартовал в Татарстане с 1 сентября на базе гимназии № 3 города Казани. Он реализуется Министерством экологии и природных ресурсов РТ.

