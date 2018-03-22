В КФУ появится уникальная для России лаборатория по созданию банка доноров костного мозга

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Русфонд и Казанский (Приволжский) федеральный университет запустят 1 июля на базе Института фундаментальной медицины и биологии вуза первую в России лабораторию генетического анализа проб потенциальных доноров костного мозга. Татарстан станет центром отбора добровольцев для создания регистра доноров, сообщает пресс-служба КФУ по итогам встречи ректора КФУ Ильшата Гафурова и президента Русфонда Льва Амбиндера.

«На ранних этапах мы с республикой ориентировались на типирование около 1 тыс. образцов крови потенциальных доноров в год, чтобы сформировать региональный регистр. Теперь мы освоили более качественную, скоростную и дешевую технологию типирования (методом NGS – прим. Т-и), что позволит нам за те же деньги обрабатывать вдвое больше образцов, а формат АНО (автономная некоммерческая организация – прим. Т-и), которую мы рассчитываем запустить совместными усилиями, сделает потенциально возможным проведение до 25 тыс. типирований в год», – подчеркнул Амбиндер.

Идею создания лаборатории первичного NGS-типирования для Казанского (Приволжского) регистра потенциальных доноров костного мозга Русфонд сформулировал в начале этого года для расширения действующего с 2013 года проекта Национального регистра доноров.

Региональные регистры будут действовать в форме некоммерческих организаций. АНО «Казанский (Приволжский) регистр потенциальных доноров костного мозга», формирующееся совместно КФУ и Русфондом, станет первой из таких структур.

В ближайшее время в помещениях корпуса ИФМиБ КФУ по улице Волкова в связи с открытием новой лаборатории будет проведен ремонт. Затем их оснастят специальным оборудованием, закупку которого берет на себя Русфонд. Оно будет передано университету в безвозмездное пользование.

Сотрудники ИФМиБ Казанского университета для работы в новой лаборатории уже прошли обучение HLA-типированию ДНК методом NGS в немецком Фонде Стефана Морша в Биркенфельде и в лаборатории одного из производителей реагентов – компании GenDx в нидерландском Утрехте.