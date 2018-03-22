Ford создал стеклоомыватель на основе дождевой воды

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Американский автоконцерн Ford создал прототип автомобиля, использующего дождевую воду для очищения стекол. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пустой бак стеклоочистителя может стать серьезной проблемой для водителей и даже привести к ДТП, отмечается в сообщении автоконцерна. Решение проблемы было найдено совсем недавно, причем инженеры предприятия не имеют к нему никакого отношения.

Инновацию придумали обычные школьники из Германии Дэниел и Лара Крон. Они предложили использовать дождевую воду для постоянного наполнения бака стеклоочистителя.

Дети сами разработали первый прототип системы. При этом они использовали фильтры для очищения стекающей в бак дождевой воды. За свою идею подростки получили приз на местном техническом конкурсе.

После этого разработкой заинтересовался автоконцерн Ford. Инженеры компании оказались впечатлены простотой и надежностью решения и уже внедрили его в один из автомобилей.

Сейчас систему продолжают тестировать специалисты предприятия. По их подсчетам, ее внедрение на территории Европейского Союза поможет ежегодно экономить до 6 млрд литров воды.