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Общество

В Сабинском районе РТ завершено строительство десяти арендных домов

22 марта 2018, 12:15

В новые жилища скоро заселятся работники сельхозпредприятий – участники программы арендного жилья в сельской местности.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В Сабинском районе Татарстана завершено строительство десяти арендных одноквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

В этих домах скоро поселятся работники сельхозпредприятий – участники программы арендного жилья в сельской местности. Расположены они в семи населенных пунктах района – в селах Старый Мичан, Шикши, Юлбат, Мингер, Сатышево и Тимершик, а также в поселке Лесхоз.

ГЖФ при Президенте РТ, который выступает инвестором строительства, направил заявку на ввод завершенных объектов в эксплуатацию. В муниципалитете близится к завершению возведение еще пяти арендных одноквартирных домов.

Всего по жилищным программам, реализуемым Госжилфондом, введены в эксплуатацию 58 домов на 2248 квартир площадью 121 тыс. 699 кв. м, из них в Сабинском районе – 19 домов на 45 квартир площадью 3 тыс. кв. м. 


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