(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). 29-летняя директор казанской турфирмы обманула клиентов на пять миллионов рублей, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Начиная с января прошлого года, 29-летняя директор туристической компании «Фламинго» в Казани заключала с клиентами фиктивные договора на оказание туристических услуг. Деньги за бронирование турпутевок и авиабилетов она не перечисляла, а присваивала себе. От обманутых клиентов женщина скрывалась.

Всего от рук мошенницы пострадали 29 человек. Сумма ущерба составила около пяти миллионов рублей.

Женщину осудили по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Ближайшие три года она проведет в колонии общего режима.

Помимо этого, осужденная должна возместить ущерб пострадавшим в полном объеме.