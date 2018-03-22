В Нижнекамске после капремонта открылась детская поликлиника

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В Нижнекамске после ремонта открылась детская поликлиника № 2, сообщает телерадиокомпания «НТР».

Медицинское учреждение оснащено новым оборудованием. Прибор ЭКГ и рентгеновский аппарат стали полностью автоматизированными – теперь результаты обследований автоматически попадают в компьютер и отправляются врачам. Кроме того, появился новый прибор для ультразвуковой диагностики.

В поликлинике появился кабинет дежурного врача, который принимает без записи, а также кабинет доврачебного приема. Теперь у пациентов, пришедших за справками, нет необходимости стоять в общей очереди. В ближайшее время в больнице завершат обновление Call-центра.

Поликлиника была капитально отремонтирована впервые за 30 лет. Реконструкция началась осенью прошлого года.