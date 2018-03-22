В Татарстане на этот год запланировано строительство шести детсадов

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане для сокращения очередности в детсады на этот год запланировано строительство шести новых объектов на 960 мест в шести муниципалитетах. Об этом сообщил на 36-м заседании Государственного Совета РТ V созыва Премьер-министр республики Алексей Песошин, выступая с отчетом о деятельности органов исполнительной власти региона за 2017 год.

Глава Правительства РТ подчеркнул, что в республике проводится системная работа по обеспечению местами в детских садах. В прошлом году было завершено строительство семи дошкольных образовательных учреждений на 1240 мест в пяти муниципалитетах.

В связи с высокой рождаемостью дети старше трех лет обеспечены местами только на 97,5 процента, а дети от двух месяцев до трех лет – на 43 процента, отметил Песошин.