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Наука и образование

В Татарстане на этот год запланировано строительство шести детсадов

22 марта 2018, 12:59

На данный момент дети старше трех лет обеспечены местами в детских садах только на 97,5 процента.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане для сокращения очередности в детсады на этот год запланировано строительство шести новых объектов на 960 мест в шести муниципалитетах. Об этом сообщил на 36-м заседании Государственного Совета РТ V созыва Премьер-министр республики Алексей Песошин, выступая с отчетом о деятельности органов исполнительной власти региона за 2017 год.

Глава Правительства РТ подчеркнул, что в республике проводится системная работа по обеспечению местами в детских садах. В прошлом году было завершено строительство семи дошкольных образовательных учреждений на 1240 мест в пяти муниципалитетах.

В связи с высокой рождаемостью дети старше трех лет обеспечены местами только на 97,5 процента, а дети от двух месяцев до трех лет – на 43 процента, отметил Песошин.


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