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Рустам Минниханов: Без развития нефтехимического сектора невозможно обеспечить рост ВВП страны

22 марта 2018, 12:08 , Фото: president.tatar.ru

Рустам Минниханов: Без развития нефтехимического сектора невозможно обеспечить рост ВВП страны Потенциал России в сфере нефтепереработки и нефтехимии пока не реализован, уверен Президент Татарстана.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). Без развития нефтепереработки и нефтехимии невозможно выполнить задачу, которую поставил Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию – обеспечение роста валового внутреннего продукта страны. Об этом сегодня на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«В этом секторе мы реально конкурентоспособны. Это касается в том числе и Татарстана», – подчеркнул Минниханов.

 

«Есть неопределенность на федеральном уровне. Тот потенциал, который есть в нашей стране, пока не реализован. Хотя мы с "Газпромом" ведем плодотворную работу, есть понимание уже. То есть работа идет, пока ждем положительных результатов», – заметил Президент РТ.

«Важно, чтобы были понятны налоговые изменения. К сожалению, сегодня все изменения приводят к тому, что изъятия становятся больше. Значит, инвестиционных возможностей у компаний на разработку и реализацию новых проектов не будет. Сегодня, к сожалению, нефтепереработка, нефтехимия, особенно нефтепереработка (если нет своих ресурсов) невыгодны», – сказал лидер республики. 


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