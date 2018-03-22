Выручай-карта «Пятерочки»: приобрести продукты, не потратив денег

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Уникальная программа лояльности – «Выручай-карта», стартовавшая летом прошлого года в сети магазинов «Пятерочка», завоевала популярность у жителей Татарстана. Теперь почти в каждой семье республики есть пластиковые карты, позволяющие экономить семейный бюджет.

Жительница Казани Елена Самохина – многодетная мама, воспитывающая трех маленьких детей. Молочные продукты, каши, детское питание, памперсы, средства гигиены и даже игрушки экономная хозяйка приобретает в магазине «Пятерочка».

«У меня большая семья, поэтому люблю делать выгодные покупки. Магазин "Пятерочка" удобен тем, что находится рядом с домом. В качестве бонуса здесь зачисляются баллы на карту. Это происходит даже при покупке товаров по сниженным ценам, участвующих в других акциях. С учетом истории прошлых покупок магазин регулярно предлагает мне персональные акции», – рассказала домохозяйка. «А еще на сайте магазина я вступила в "Детский клуб" и теперь получаю двойные баллы за детские товары», – добавила она.

Елена Самохина в качестве эксперимента попробовала не тратить баллы несколько недель, и тогда на ее карте накопилась приличная сумма. В итоге покупки на сумму в 450 рублей она забрала практически даром.

«Пятерочка» запустила «Выручай-карту» летом 2017 года. На нее начисляются баллы (один балл за 10 рублей в чеке), которые можно учитывать при следующей оплате покупок. Такую карту можно приобрести за 25 рублей у кассира. Баллы начисляются уже с первой покупки на все товары, включая промопредложения. При покупке свыше 555 рублей за каждые 10 рублей в чеке добавляется дополнительно один балл. В первый месяц после оформления карты один дополнительный балл предоставляется за каждые 20 рублей в чеке до 555 рублей и за каждые 10 рублей в чеке свыше 555 рублей.

В основе бонусной программы лежит механика начисления и списания баллов, предоставление клиентам персональных маркетинговых предложений на основании индивидуальных предпочтений. Программа предусматривает десятикратное увеличение баллов за три дня до и после дня рождения. В личном кабинете на официальном сайте магазина и в мобильном приложении покупатели могут проверить баланс карты, посмотреть историю покупок, изучить персональные предложения.

По словам экспертов рынка, «Выручай-карта» стала главным проектом прошлого года в мире российского ритейла. Пользоваться картой очень удобно, ее даже необязательно носить с собой. Достаточно скачать приложение на смартфон и предъявить на кассе. Активировать «Выручай-карту» можно в личном кабинете на официальном сайте магазина либо в мобильном приложении «Пятерочка» в Google Play или App Store. Баллы учитываются при покупках на кассах магазинов. Начисление баллов за покупку с использованием «Выручай-карты» происходит даже если покупатель получил другие скидки на покупку. Баллы имеют срок годности – 12 месяцев с момента начисления.