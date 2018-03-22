Все новости Татарстан Россия

Наука и образование

Число школьных мест в Татарстане в этом году увеличится на 5,5 тысячи

22 марта 2018, 12:31

В этом году в республике запланировано строительство восьми школ.
Фарид Мухаметшин вошел в топ-3 медиарейтинга глав законодательных органов субъектов страны
Айрат Фаррахов о новом Премьер-министре: «Это лучшее решение на сегодняшний день»
Указом Президента РТ Песошин назначен и. о. Премьер-министра Татарстана
В школах России в этом году может появиться 170 тыс. новых мест
Алексей Песошин поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году в Татарстане запланирован ремонт 28 школ и строительство еще восьми. В результате количество школьных мест будет увеличено почти на 5,5 тыс. Об этом заявил на 36-м заседании Государственного Совета РТ V созыва Премьер-министр республики Алексей Песошин, выступая с отчетом о деятельности органов исполнительной власти региона за 2017 год.

Новые школы в текущем году должны появиться в Казани и Набережных Челнах, в Нижнекамском, Агрызском, Буинском и Черемшанском районах.

Глава Правительства РТ отметил, что в прошлом году были отремонтированы 36 школ и построены шесть новых.

В частности, в прошедшем году школы были возведены в Казани (две) и Набережных Челнах, в Арском, Тюлячинском и Ютазинском районах.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter