Число школьных мест в Татарстане в этом году увеличится на 5,5 тысячи

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году в Татарстане запланирован ремонт 28 школ и строительство еще восьми. В результате количество школьных мест будет увеличено почти на 5,5 тыс. Об этом заявил на 36-м заседании Государственного Совета РТ V созыва Премьер-министр республики Алексей Песошин, выступая с отчетом о деятельности органов исполнительной власти региона за 2017 год.

Новые школы в текущем году должны появиться в Казани и Набережных Челнах, в Нижнекамском, Агрызском, Буинском и Черемшанском районах.

Глава Правительства РТ отметил, что в прошлом году были отремонтированы 36 школ и построены шесть новых.

В частности, в прошедшем году школы были возведены в Казани (две) и Набережных Челнах, в Арском, Тюлячинском и Ютазинском районах.