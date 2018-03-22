Акционер избавится от 15-процентного пакета акций Антипинского НПЗ

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Совладелец Антипинского НПЗ Николай Егоров намерен избавиться от акций завода. Сейчас он владеет 20-процентной долей в предприятии, но может расстаться большей частью ценных бумаг из-за проблем с дивидендами. Об этом пишет газета «Ведомости».

Другие источники издания сообщили о вероятности полной продажи доли Егорова в предприятии. Переговоры по сделке еще не завершены, рассказали двое других совладельцев НПЗ – Дмитрий Мазуров и Игорь Макаров.

Причины, по которым Егоров захотел выйти из бизнеса, неизвестны. Одна из возможных версий – проблемы с дивидендами со стороны Антипинского НПЗ. Завод хронически задерживает эти выплаты, а его финансовые показатели за 2015 год говорят о чистом убытке в почти 60 млрд рублей.