ТАНЕКО планирует увеличить переработку нефти до 14 млн тонн

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Переработку нефти на ТАНЕКО предполагается увеличить до 14 млн т с нынешних примерно 8 млн. Об этом сегодня шла речь на заседании совета директоров ПАО «Татнефть» под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба компании.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию установки гидроочистки керосина и дизельного топлива, а также запустить установки каталитического риформинга. Эти мероприятия позволят увеличить мощность комплекса до 14 млн т нефти в год. В дальнейшем завод намерен довести объем вырабатываемого дизельного топлива до 3 млн т в год, а авиационного керосина – до 900 тыс. т в год.

В этом году объем переработки нефтесырья на комплексе запланирован на уровне 9,4 млн т. К 2023-му предприятие планирует увеличить объем переработки нефтесырья до 15 млн т, производство дизтоплива – почти до 8 млн т, а автомобильных бензинов – до 3 млн т.

Также участники заседания подвели итоги 2017 года по производству шин. В прошлом году было реализовано более 13 млн шин, что является максимальным результатом в истории шинного комплекса «Татнефти». К 2020 году планируется увеличить реализацию до 15,6 млн шин.

Кроме того, совет директоров утвердил бюджеты компании на II квартал этого года.