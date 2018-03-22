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Песошин: В Татарстане продолжается обеспечение жильем детей-сирот и многодетных семей

22 марта 2018, 11:56 , Фото: http://president.tatar.ru

Песошин: В Татарстане продолжается обеспечение жильем детей-сирот и многодетных семей По словам Премьер-министра РТ, республика полностью выполняет свои обязательства по всем федеральным программам, в том числе жилищным.
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(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане продолжается обеспечение жильем детей-сирот и многодетных семей. Об этом заявил сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин в Государственном Совете республики, выступая с отчетом о работе Правительства региона за 2017 год.

При этом докладчик отметил, что проблема обеспечения жильем льготных категорий граждан сохраняется. Необеспеченными остаются 1240 детей-сирот и 597 многодетных семей.

Глава татарстанского Правительства сообщил депутатам, что за прошлый год удалось обеспечить жилыми помещениями 305 детей-сирот и 50 многодетных семей. Общее финансирование составило 491 млн рублей. В 2018 году предусмотрены средства для приобретения жилья 297 детям-сиротам и 45 многодетным семьям. Объем финансирования – 504,8 млн рублей.

Земельными участками на 1 марта этого года обеспечены более 29 тыс. многодетных семей, проинформировал выступающий. По словам Песошина, в настоящее время ведется работа по решению проблем, связанных с обеспечением соответствующей инфраструктурой выделенных земельных участков и с дефицитом земель в Казани и Набережных Челнах.

«Республика полностью выполняет свои обязательства по всем федеральным программам, в том числе жилищным. Обеспечен ввод необходимого жилья по запланированным на год категориям населения, нуждающимся в улучшении жилищных условий», – подчеркнул Премьер-министр Татарстана.


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