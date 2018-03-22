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День открытых дверей высшей школы ИТИС КФУ впервые пройдет в инста-лайф формате

22 марта 2018, 18:32

На вопросы абитуриентов со всей России в Instagram ответит директор Высшей школы ИТИС КФУ Айрат Хасьянов.
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(Казань, 22 марта, "Татар-информ). День открытых дверей высшей школы ИТИС КФУ впервые пройдет в инста-лайф формате. Трансляция по вопросам приема на 2018-2019 учебный год будет открыта в официальном аккаунте КФУ в социальной сети Instagram 23 марта в 14.00. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минсвязи РТ.

На вопросы абитуриентов и их родителей со всей России и зарубежья ответит директор Высшей школы ИТИС КФУ Айрат Хасьянов. Основными темами обсуждений станут проходные баллы, направления подготовки, перспективы карьеры ИТ-специалиста, количество бюджетных мест, гранты, заселение в общежитие. Запись трансляции будет доступна в профиле университета в течение суток.

Инста-лайф — новый формат для КФУ. Первый раз он прошел в феврале 2018 года. В режиме реального времени все желающие смогли задать вопрос спикеру и получить быстрый ответ. Благодаря популярности приложения Instagram, к трансляции подключились сотни абитуриентов из России и стран СНГ.
 


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