Республиканский фонд поддержки до 2020 года поможет 85 процентам пострадавших от банков

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Республиканский фонд поддержки до 2020 года должен оказать помощь более 85 процентам юридических и физических лиц, включенных в реестр требований кредиторов Татфондбанка и ИнтехБанка. Об этом заявил на 36-м заседании Государственного Совета РТ V созыва Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В своем выступлении глава Правительства РТ остановился на ситуации, связанной с отзывом лицензий у ряда татарстанских банков. Он напомнил, что указом Президента Татарстана в мае прошлого года был создан Республиканский фонд поддержки.

«Источниками формирования финансовой базы фонда являются девелоперская деятельность и благотворительные взносы. С 1 ноября фонд приступил к финансовой поддержке юридических лиц из третьей очереди реестра требований кредиторов Татфондбанка и ИнтехБанка с суммой требований до 300 тыс. рублей. Выплаты получили 269 организаций на сумму 37,6 млн рублей», – рассказал Премьер.

Решением фонда с 1 февраля оказываемая юрлицам поддержка увеличена до 500 тыс. рублей, отметил он. «Начат второй этап, в рамках которого предусмотрена поддержка льготной категории граждан», – добавил Песошин.