В Казани в честь разведчика Исхака Ахмерова назовут улицу

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Новую улицу в жилом комплексе «Арт Сити», который расположен в Советском районе Казани, назовут именем выдающегося разведчика, депутата Казанского Совета народных депутатов в 1920 – 1921 годах Исхака Ахмерова.

О присвоении одной из улиц столицы РТ названия «улица Разведчика Ахмерова – Разведчик Әхмәров урамы» говорится в постановлении исполкома города № 959 от 14 марта 2018 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Предложение назвать именем Ахмерова одну из улиц жилого комплекса, который строится на месте почти снесенного Октябрьского военного городка, прозвучало ранее на заседании городской комиссии по топонимике. Выдвинул эту идею мэр Казани Ильсур Метшин.

Исхак Абдуллович Ахмеров в 1935 – 1945 годах был разведчиком-нелегалом в Соединенных Штатах, причем с 1942-го по 1945 год возглавлял нелегальную резидентуру в этой стране. Дослужился до полковника. Награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом «Знак Почета», многими медалями.