24-летняя девушка организовала подпольное казино в жилом доме в Казани

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). 24-летняя жительница Казани организовала подпольное казино в жилом доме, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.
Игровое заведение располагалось в цокольном этаже одного из домов по улице Баруди. Предприимчивая дама разместила в помещении 11 компьютеров, подключенных к сети Интернет и с установленными на них специальными игровыми программами.
Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, двери казино открывались исключительно для постоянных клиентов и попасть в него было непростой задачей.
В ходе осмотра игрового зала полицейскими было изъято 11 системных плат, видеорегистратор и тетрадь с записями.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Если вина девушки будет доказана, то ей может грозить до шести лет тюремного заключения.