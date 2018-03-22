Алексей Песошин: К 2020 году вопрос обманутых дольщиков должен быть полностью закрыт

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). К 2020 году в Татарстане вопрос обманутых дольщиков должен быть полностью закрыт. Об этом заявил на 36-м заседании Государственного Совета РТ V созыва Премьер-министр республики Алексей Песошин, выступая с отчетом о деятельности органов исполнительной власти региона за 2017 год.

Глава Правительства РТ отметил, что работа по проблемным объектам долевого строительства продолжается. В прошлом году в Казани введены в эксплуатацию шесть жилых домов на 1360 квартир.

«Остаются проблемными 33 объекта, в которых приобрели квартиры 4 тыс. 211 дольщиков, – констатировал Песошин. – Вопрос на особом контроле. Решением Президента республики создан Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков».

По словам Премьера, в этом году планируется завершить строительство 21 объекта (из них семь уже построены), в 2019 году – пяти объектов, в 2020-м – семи объектов.