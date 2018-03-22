В 2017 году «Сетевая компания» отдала потребителям 24,5 млрд кВтч электричества

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В течение прошлого года «Сетевая компания» передала потребителям 24,5 млрд кВтч электроэнергии. Это превышает показатель за 2016 год на 2,2 процента. Об этом сообщает пресс-служба «Сетевой компании» по итогам заседания совета директоров.

На заседании также отметили, что в прошлом году компании удалось снизить потери при передаче электричества, а также автоматизировать систему учета энергии. При этом структура исполнила 18,6 тыс. договоров на технологическое присоединение потребителей.

«Объем присоединенной электрической мощности составил 907 МВт», — говорится в сообщении на сайте компании.

Там указано, что объем капвложений «Сетевой компании» в 2017 году составил 10 млрд рублей. Большая часть этих средств пошла на создание и реконструкцию распределительных сетей. В итоге было построено более 1,5 тыс. км линий электропередачи, а также введено 141 МВА трансформаторной мощности.

В этом году компания намерена продолжить работы с распределительными сетями и внедрить в них «умные» технологии. Также в планы входит реконструкция подстанций и линий высоковольтных ЛЭП.