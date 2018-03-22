Госкомитет РТ по биоресурсам призывает рыболовов принять участие в спасении рыбы

(Казань, 22 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Государственный комитет РТ по биоресурсам разместил на своем сайте призыв ко всем рыболовам республики принять участие в спасении рыбы от заморов.

В настоящее время специалисты Госкомитета определяют участки акватории региона, где наиболее сильно кислородное голодание подводных обитателей. Под толщей льда нет воздухообмена, дефицит кислорода приводит к заморам – гибели рыбы, раков и других подводных обитателей.

Признаки начинающегося замора: рыба держится у поверхности, пытается высунуться в любое отверстие во льду, чтобы получить порцию кислорода, при пробуривании лунки рыболов натыкается на большое количество мертвой рыбы. Сотрудники Госкомитета просят сообщать о каждом таком случае.

Сообщения можно присылать на адрес электронной почты: otdel_vbr@bk.ru, или передать данные с географическими локациями точки замора по телефону 211-66-94 – в отдел водных биологических ресурсов.