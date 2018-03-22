В РТ благодаря поддержке бизнеса предприниматели в 2017 году дополнительно привлекли 10 млрд рублей

(Казань, 22 марта, «Татар--информ», Алия Замалеева). В Татарстане благодаря различным инструментам поддержки бизнеса предприниматели в 2017 году дополнительно привлекли 10 млрд рублей. Это микрозаймы Фонда поддержки предпринимательства, программа «Лизинг-грант», поручительства Гарантийного фонда и другие программы. Об этом сообщил сегодня Премьер-министр республики Алескей Песошин, выступая в Государственном Совете РТ с отчетом о работе Правительства региона за 2017 год.

Отдельный блок доклада касался малого и среднего предпринимательства. «Влияние на экономический рост оказывает малое и среднее предпринимательство», – особо подчеркнул Премьер. Он сообщил, что сегодня в республике в этом секторе заняты около 170 тыс. предпринимателей. Доля МСП в экономике региона превышает четверть.

«Однако такие показатели нас не устраивают. Для стран с эффективной экономикой на МСП уже приходится более 50 процентов от общей численности занятых и более половины ВВП», – отметил Песошин.

Говоря о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, докладчик заметил, что одной из мер поддержки является развитие соответствующей инфраструктуры. Наиболее крупными такими объектами являются Камский индустриальный парк «Мастер», технополис «Химград», технопарк «Идея» и казанский ИТ-парк.

По информации Премьер-министра РТ, на 63 муниципальных промышленных площадках работают 442 резидента, создано свыше 8 тыс. рабочих мест. «Однако в ряде районов наблюдается низкая активность при привлечении резидентов в промышленные парки, на создание которых привлекались в том числе и бюджетные средства. Всего по итогам года резиденты на всех перечисленных объектах произвели продукции на 227 млрд рублей. Это более 10 процентов общего объема промышленного производства республики», – сказал он и добавил, что три года назад их доля не превышала 6 процентов.

«Из ближайших задач нам предстоит выстроить эффективное взаимодействие и кооперацию как самих резидентов, так и промышленных парков между собой», – уверен Песошин.