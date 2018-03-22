Президент РТ и руководитель Ibusuki Hakusuikan договорились о создании рабочей группы

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель японской компании Ibusuki Hakusuikan Тадатака Шимотакехара договорились о создании совместной рабочей группы, которая определит наиболее перспективные для дальнейшего сотрудничества направления. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе встречи, которая состоялась в Доме Правительства РТ, глава японской компании выразил заинтересованность во взаимодействии по таким направлениям, как туризм и гостиничный бизнес, медицина и современные медицинские технологии, нефтехимия, пищевая промышленность.

Создать рабочую группу по итогам обсуждения предложил Рустам Минниханов, так как сделанные предложения представляют интерес для региона. «Мы активно стремимся работать с японскими партнерами, есть много проектов, связанных с нефтепереработкой, в целом с нефтехимическим комплексом», – добавил он.

Также на встрече было затронуто увеличение продаж алкогольной продукции компании «Татспиртпром» в торговых сетях Японии. В текущем году планируется сотрудничество с крупнейшими японскими компаниями-дистрибьюторами Suntory Group и Mitsubishi Foods.