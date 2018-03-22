Шесть татарстанских банков вошли в топ-100 самых надежных российских банков

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Шесть татарстанских банков вошли в топ-100 самых надежных банков в России. Соответствующий рейтинг составил и опубликовал журнал Forbes.

Банк «Зенит» с активами в размере 234 млрд рублей занял 16-ю строчку рейтинга. Банк «Аверс» расположился на 23-й строчке. Банки, занимающие в рейтинге позиции с 14-й по 32-ю, Forbes оценивает «как довольно надежные», но их устойчивость зависит от благоприятной деловой среды.

«АК БАРС» Банк с активами в размере 454 млрд рублей занял 63-е место. «Акибанк» располагающий активами в размере 26 млрд рублей, разместился на 82-й строчке, а Татсоцбанк с 25 млрд – на 92-й. Предпоследнее, 99-е место в рейтинге занял «Энергобанк» с активами в 17 млрд рублей.

Банкам, занимающим в рейтинге места с 35-го по 100-е, по мнению Forbes, «в случае проблем придется рассчитывать на свои силы».

Возглавляют рейтинг Росбанк, Юникредит банк и Райффайзенбанк, являющиеся дочерними компаниями иностранных банков.