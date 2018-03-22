Татарстан и швейцарская компания CSEM договорились об индустриальном партнерстве

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Перспективы индустриального партнерства по нескольким проектам между Татарстаном и компанией CSEM обсудил заместитель Премьер-министра РТ — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов в рамках рабочей поездки в Швейцарию. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минсвязи РТ.

В рамках рабочей поездки Роман Шайхутдинов встретился с вице-президентом компании CSEM Джорджесом Котроцисом. Также эксперт из Татарстана посетил политехнический университет EPFL, где ознакомился с работой центра инноваций и местных стартап-проектов.

CSEM — это швейцарский центр исследований и разработок, существующий по принципу государственно-частного партнерства и специализирующийся на микротехнологиях, нанотехнологиях, микроэлектронике, системной инженерии, фотовольтаике и коммуникационных технологиях. Он был основан в 1984 году. Штаб-квартира расположена в швейцарском городе Невшатель, структурные подразделения также находятся в городах Муттенц, Цюрих, Альпнах и Ландкварт.

CSEM считается одним из лучших экспертных центров в области интеграции и индустриализации микротехнологий. Технологии и разработки CSEM удовлетворяют потребности многих рынков: здравоохранение, часовое дело, аэрокосмическая промышленность, безопасность, энергетика.

